Rientra malato dal Congo Ipotesi Ebola | in isolamento
Un uomo è stato portato via dalla propria abitazione a Cagliari ieri pomeriggio da un team di infermieri con tute protettive e caschi. Si trova in isolamento in attesa di eventuali accertamenti. L’uomo era rientrato dal Congo, e tra le ipotesi formulate figura anche quella di un possibile contagio da Ebola. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su eventuali sintomi o esami in corso.
È stato prelevato da casa sua a Cagliari ieri pomeriggio da infermieri equipaggiati con tute bianche e caschi. L'uomo, italiano ma originario del Congo, è il secondo caso sospetto di ebola. Poco tempo fa è andato a trovare i parenti congolesi e, per rientrare in Sardegna, ha fatto scalo in Egitto, senza quindi passare per i controlli previsti dal protocollo. Ma, dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus letale, è stato lui stesso a chiamare il 118 e a farsi soccorrere. L'uomo è stato isolato nell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari, rispettando tutte le procedure di sicurezza. Un suo campione di sangue è subito stato consegnato allo staff dello Spallanzani di Roma, l'ospedale sentinella delegato ad analizzare tutti i potenziali campioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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