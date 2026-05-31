ebola paziente sintomatico rientrato dal congo in isolamento a cagliari

Notizia in breve

Un paziente rientrato dal Congo è in isolamento a Cagliari per sospetto Ebola. Il Ministero della Salute ha avviato le procedure di accertamento. La persona presenta sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e stanno conducendo le analisi necessarie. Non sono stati ancora confermati eventuali esiti. La notizia ha generato attenzione tra le strutture sanitarie locali.