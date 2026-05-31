Ebola paziente sintomatico rientrato dal Congo in isolamento a Cagliari

Da agi.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente rientrato dal Congo è in isolamento a Cagliari per sospetto Ebola. Il Ministero della Salute ha avviato le procedure di accertamento. La persona presenta sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e stanno conducendo le analisi necessarie. Non sono stati ancora confermati eventuali esiti. La notizia ha generato attenzione tra le strutture sanitarie locali.

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AGI - Possibile caso di Ebola in Italia. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera del capoluogo sardo. Ministero Salute: in Italia rischio molto basso. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

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