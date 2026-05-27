Ebola un medico italiano rientra dal Congo | ha avuto contatti con malati

Un medico italiano rientra nel paese dopo aver avuto contatti con malati di Ebola in Congo. La decisione è stata presa mentre cresce il timore di diffusione del virus a livello globale. Il professionista era stato in contatto diretto con persone infette durante il soggiorno. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle sue condizioni o eventuali misure di sorveglianza adottate. L’allerta internazionale resta alta in attesa di aggiornamenti.

Un medico italiano che è stato a contatto con i malati di Ebola in Congo sta rientrando nel nostro Paese, mentre si innalza l’allarme a livello globale. È in corso l’attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un chirurgo, una donna, che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. L’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. La dottoressa è un’operatrice di Medici Senza Frontiere. Nell’ambito della sua attività clinica è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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