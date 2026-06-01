Riccione festeggia il nuovo porto canale | centinaia di persone per Brezza il dj fa capolino sulla barca

Riccione ha festeggiato domenica sera l’inaugurazione del nuovo porto canale con l’evento “Brezza”, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e turisti. Durante la serata, un DJ si è esibito su una barca ancorata nel waterfront. L’evento ha segnato la riapertura ufficiale dello spazio urbano, dopo i lavori di ristrutturazione. La festa ha coinvolto il pubblico con musica e atmosfera festosa.

Dopo l'inaugurazione ufficiale del rinnovato porto canale, Riccione ha celebrato domenica sera (31 maggio) la restituzione alla comunità di questo importante spazio urbano con "Brezza", l'evento che ha animato il waterfront richiamando centinaia di cittadini e turisti. La nuova gradonata di viale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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