Clubbing mondiale Riccione al top italiano | il nuovo club scala ancora posizioni nella classifica Dj Mag

Il nuovo club di Riccione si sta facendo notare nel panorama internazionale della musica dance, entrando nella classifica Dj Mag Top 100 Clubs per il 2026. Con questa posizione, il locale si conferma come il primo in Italia e si avvicina alle prime posizioni a livello globale. La struttura, nata da un'idea iniziale, è rapidamente diventata un punto di riferimento per gli appassionati di nightlife.

È iniziato con una visione e in poco tempo si è trasformato in un vero e proprio movimento. Anche per il 2026 Space Riccione entra nella prestigiosa classifica Dj Mag Top 100 Clubs al mondo, confermandosi come il primo club italiano in graduatoria e uno dei punti di riferimento della nightlife.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate L’ospedale scala posizioni nella classifica di NewsweekGli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest presenti nella classifica 2026 del settimanale statunitense Newsweek, stilata in collaborazione con... Sanità, l'ospedale Bufalini scala dieci posizioni nella classifica di Newsweek: è 74esimo in ItaliaL'ospedale Bufalini di Cesena 74esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal...