Ribaltone meteo | dal caldo estivo alla pioggia con temperature in picchiata

Notizia in breve

Dopo una fase di maggio caratterizzata da temperature estive e prolungate, le condizioni meteorologiche sono cambiate. Le temperature sono in calo e si prevede l’arrivo di piogge. Lo scenario sinottico ha subito una modifica significativa, eliminando il clima caldo e stabile che aveva dominato nelle settimane precedenti. Attualmente, le previsioni indicano un deciso abbassamento delle temperature e condizioni di pioggia nella regione.