Ribaltone meteo | dal caldo estivo alla pioggia con temperature in picchiata
Dopo una fase di maggio caratterizzata da temperature estive e prolungate, le condizioni meteorologiche sono cambiate. Le temperature sono in calo e si prevede l’arrivo di piogge. Lo scenario sinottico ha subito una modifica significativa, eliminando il clima caldo e stabile che aveva dominato nelle settimane precedenti. Attualmente, le previsioni indicano un deciso abbassamento delle temperature e condizioni di pioggia nella regione.
Dopo un’ultima decade del mese di maggio dai connotati pienamente estivi ed eccezionali per la nostra regione (per durata e intensità), lo scenario sinottico sembra cambiare decisamente. Un primo modesto fronte di origine atlantica supera infatti le Alpi orientali in mattinata, mentre domani un altro decisamente più intenso porterà su gran parte della Lombardia maltempo e un deciso calo delle temperature, che si porteranno così in linea con quelli medi 1991-2020. Proseguio di settimana ancora incerto, ma sono probabili nuovi impulsi instabili intervallati da momenti stabili e soleggiati. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Notizie e thread social correlati
Meteo, cambia tutto: arriva il primo caldo estivo con temperature fino a 30 gradiLe previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo con l’arrivo del primo caldo estivo, con temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi.
Meteo, arriva la prima ondata di caldo pre-estivo: temperature fino a 34 gradiDopo settimane di cielo nuvoloso e temperature inferiori alla media, il clima si stabilizza su tutta la penisola e il sole torna a splendere.
Temi più discussi: Ribaltone meteo: dal caldo estivo alla pioggia con temperature in picchiata; Ondate di calore e picchi record, ecco il ribaltone meteo: dove cambia, da quando; Caldo agli sgoccioli, temporali all’orizzonte; Meteo, Giuliacci spiazza tutti: Quando finisce il caldo, la data del ribaltone.
#Meteo, #Giuliacci spiazza tutti: Quando finisce il caldo, la data del ribaltone x.com
Ribaltone meteo: dal caldo estivo alla pioggia con temperature in picchiataUn primo modesto fronte di origine atlantica supera infatti le Alpi orientali in mattinata, mentre domani un altro decisamente più intenso porterà su gran parte della Lombardia maltempo e un deciso ca ... bergamonews.it
Giro d'Italia, scatta l'allarme meteo per le tappe alpine: caldo record, SOS estremo per i corridori. Saranno giornate terribili | DATI facebook
Meteo, Giuliacci spiazza tutti: Quando finisce il caldo, la data del ribaltoneSecondo le ultimi previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci l’ondata di caldo che sta interessando gran parte ... iltempo.it