Meteo cambia tutto | arriva il primo caldo estivo con temperature fino a 30 gradi
Le previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo con l’arrivo del primo caldo estivo, con temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi. Dopo settimane di piogge frequenti e temperature inferiori alla media stagionale, si prevede una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Le condizioni atmosferiche cambieranno drasticamente rispetto alle recenti giornate caratterizzate da instabilità e clima fresco. Il passaggio a un clima più caldo dovrebbe durare nei prossimi giorni, secondo le previsioni dei meteorologi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia verso una svolta meteo: stop a piogge e clima fresco. Dopo settimane caratterizzate da instabilità, piogge frequenti e temperature sotto la media, sull’Italia è pronta ad arrivare una fase completamente diversa. La primavera farà temporaneamente un passo indietro per lasciare spazio a condizioni decisamente più estive, con sole prevalente e temperature in netto aumento. Secondo le ultime previsioni, nei prossimi giorni il nostro Paese assisterà a un graduale miglioramento del tempo che porterà anche i primi picchi di caldo vicini ai 30°C in diverse città italiane. Ultimi temporali tra lunedì e martedì. La settimana inizierà ancora con qualche residuo episodio di instabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sole e caldo fino al weekend, poi cambia tutto: arriva il ciclone del Primo Maggio
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