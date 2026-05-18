Meteo cambia tutto | arriva il primo caldo estivo con temperature fino a 30 gradi

Le previsioni meteo segnalano un cambiamento significativo con l’arrivo del primo caldo estivo, con temperature che raggiungeranno anche i 30 gradi. Dopo settimane di piogge frequenti e temperature inferiori alla media stagionale, si prevede una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Le condizioni atmosferiche cambieranno drasticamente rispetto alle recenti giornate caratterizzate da instabilità e clima fresco. Il passaggio a un clima più caldo dovrebbe durare nei prossimi giorni, secondo le previsioni dei meteorologi.

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