Ribaltata la sentenza per bancarotta fraudolenta | assolto con formula piena un cittadino di Fiuggi
Un cittadino residente a Fiuggi è stato assolto con formula piena da un'accusa di bancarotta fraudolenta. La sentenza ha ribaltato la precedente condanna, chiudendo così un procedimento giudiziario che si era protratto nel tempo. La vicenda legale riguardava un presunto fallimento illecito di un’attività commerciale, ma la decisione finale ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato.
Fine di un lungo incubo giudiziario per un cittadino residente a Fiuggi, protagonista di una complessa vicenda legale legata al grave reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Appello di Firenze ha infatti pronunciato una sentenza di piena assoluzione nei suoi confronti, smontando l'impianto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Azienda piena di debiti, ma spunta la villa sul Garda: amministratore denunciato per bancarotta fraudolentaUn amministratore di un’azienda in difficoltà finanziaria è stato denunciato per bancarotta fraudolenta dopo che sono emersi movimenti di denaro che...
Le mail e la bufera in San Donato. Battilocchi assolto con formula pienaSi è conclusa ieri la vicenda giudiziaria legata alle email e alle polemiche nel quartiere San Donato, con un'udienza in abbreviato.
Temi più discussi: Mondello, la gestione della spiaggia resta alla Italo Belga: ribaltata la sentenza del Tar; Siracusa, scafista condannato per morte 16enne su un barcone; Violenza sulla 17enne. Annullata la condanna; Ventenne morì in uno scontro tra auto e moto a Bari, ribaltata la condanna: assolto l’automobilista.
Ribaltata la sentenza in appello per l’ex senatore di Forza Italia e l’ex parlamentare Psdi insieme ad altri 4 imputati facebook
Gli innocenti non scappano Avv. Aldrovandi: Infatti Alberto Stasi non si è mai sottratto a nessun tipo di interrogatorio, si è costituito il giorno dopo la sentenza di condanna #garlasco #mattino5 x.com
Sentenze di ragazzi risparmiati dalla custodia per stupro deferite alla Corte d'Appello reddit
Prosciolti tre imputati di Montesarchio, ribaltata la sentenza di primo gradoSi chiude con un proscioglimento il processo a carico di tre uomini di Montesarchio accusati di lesioni e minacce pluriaggravate ai danni di un uomo di ... cronachedellacampania.it
Violenza sessuale di gruppo su una minorenne, sentenza ribaltata in appello. Cinque anni e 4 mesi per tre imputatiMANTOVA - Tre condanne a fronte di due assoluzioni confermate. Questo sostanzialmente quanto deciso ieri dalla Corte d’Appello di Brescia, a parziale ... vocedimantova.it