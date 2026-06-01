Ribaltata la sentenza per bancarotta fraudolenta | assolto con formula piena un cittadino di Fiuggi

Notizia in breve

Un cittadino residente a Fiuggi è stato assolto con formula piena da un'accusa di bancarotta fraudolenta. La sentenza ha ribaltato la precedente condanna, chiudendo così un procedimento giudiziario che si era protratto nel tempo. La vicenda legale riguardava un presunto fallimento illecito di un’attività commerciale, ma la decisione finale ha riconosciuto l’innocenza dell’imputato.