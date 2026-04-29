Azienda piena di debiti ma spunta la villa sul Garda | amministratore denunciato per bancarotta fraudolenta

Un amministratore di un’azienda in difficoltà finanziaria è stato denunciato per bancarotta fraudolenta dopo che sono emersi movimenti di denaro che hanno portato all’acquisto di una villa sul Garda. L’indagine ha evidenziato come i fondi dell’impresa, gravemente indebitata, siano stati utilizzati per acquisti immobiliari, sottraendoli ai creditori e aggravando la situazione finanziaria dell’azienda. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario.

Azienda piena di debiti, ma i soldi sono stati usati per comprare una villa e sottrarli ai creditori. E' il contesto nel quale sono intervenuti i finanzieri del comando provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa: i militari hanno concluso le indagini.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Bancarotta e un buco da quattro milioni a Pisa: sequestrata una villa sul Garda all’ex amministratorePISA – Un buco milionario lasciato alle spalle e un investimento immobiliare di prestigio realizzato con i fondi sottratti ai creditori. Società di scommesse fallita a Bari, la Cassazione conferma condanna per bancarotta fraudolenta all'ex amministratoreL'uomo è stato riconosciuto responsabile di "bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Socio di Snc: legittimo contestare il debito fiscale della società; Fare impresa, i costi che si pagano su relazioni ed emozioni; Codice della crisi imprese e fallimenti: come cambiano le protezioni e tutela per i lavoratori; Omesso versamento IVA: crisi aziendale non basta per la condanna. Così questa storica azienda ha evitato la bancarotta grazie alla strategia del suo CEOEra sull'orlo del fallimento. In sette anni il suo CEO ha rimborsato 400 milioni di debiti, rinnovato il management e scommesso sulla pellicola. Oggi il titolo è quasi raddoppiato. money.it Città del Teatro, scatola piena di debiti: Ancona, il tribunale ne dichiara la liquidazioneANCONA Fine della corsa. Dopo 12 anni di commissariamento, il tribunale di Ancona ha dichiarato la liquidazione giudiziale della fondazione Le Città del Teatro, l’ente nato nel 1999 per sostenere e ... corriereadriatico.it Esplode una cisterna piena di polvere di alluminio, ferito un operaio. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio nel Reggiano in un'azienda di Poviglio #ANSA - facebook.com facebook