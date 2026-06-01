Ribalta l' auto su un fianco | conducente a Cattinara traffico immobile

Da triesteprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente sulla via dell’Istria ha provocato il ribaltamento di un’auto su un fianco. Il conducente, di 33 anni, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. Il traffico è rimasto completamente bloccato nella zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è ancora chiusa al traffico, e si stanno valutando le cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Traffico totalmente bloccato su via dell'Istria dopo un incidente stradale che ha mandato un conducente 33enne a Cattinara. L'uomo, alla guida di una Fiat grigia, si è ribaltato autonomamente sul fianco. È successo stasera, 1° maggio, verso le 20, all'altezza della caserma dei carabinieri. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Auto contro un albero e si ribalta su un fianco in via Colonnetta: conducente in ospedaleNel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, un'auto ha sbandato lungo via Colonnetta a Chieti, finendo contro un albero e ribaltandosi su un fianco.

Auto si ribalta in viale Italia, conducente soccorso e traffico rallentatoOggi alle 13:30, un’auto elettrica si è ribaltata all’incrocio tra viale Italia e viale Corassori.

Temi più discussi: Auto esce di strada e si ribalta, marito e moglie feriti sulla regionale 450 a Calmasino; Auto si ribalta: la madre rimane incastrata, la figlia di 10 anni riesce a uscire dal veicolo; Si schianta contro l’auto in sosta e si ribalta a Fermo: i vigili del fuoco estraggono il conducente incastrato tra le lamiere; Auto si ribalta sulla provinciale: grande spavento per l’automobilista.

ribalta l auto suL’auto si ribalta, la mamma resta incastrata nell’abitacolo: ferita davanti alla figlia di 10 anniPaura nelle prime ore di oggi sulla Strada Provinciale 32, nel tratto compreso tra Farnese e Manciano, dove un’auto con a bordo una madre e la figlia di 10 anni si è ribaltata finendo sulla carreggiat ... versiliatoday.it

ribalta l auto suAuto si ribalta: la madre rimane incastrata, la figlia di 10 anni riesce a uscire dal veicoloIncidente nel tratto tra Farnese e Manciano. Un carabiniere lancia l’allarme al 112. Arrivano i soccorritori. La bambina non ha riportato ferite gravi. La mamma è stata estratta dai vigili del fuoco e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web