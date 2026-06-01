Ribalta l' auto su un fianco | conducente a Cattinara traffico immobile

Un incidente sulla via dell’Istria ha provocato il ribaltamento di un’auto su un fianco. Il conducente, di 33 anni, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara. Il traffico è rimasto completamente bloccato nella zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è ancora chiusa al traffico, e si stanno valutando le cause dell’incidente.

Traffico totalmente bloccato su via dell'Istria dopo un incidente stradale che ha mandato un conducente 33enne a Cattinara. L'uomo, alla guida di una Fiat grigia, si è ribaltato autonomamente sul fianco. È successo stasera, 1° maggio, verso le 20, all'altezza della caserma dei carabinieri. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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