Auto si ribalta in viale Italia conducente soccorso e traffico rallentato

Oggi alle 13:30, un’auto elettrica si è ribaltata all’incrocio tra viale Italia e viale Corassori. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per soccorrere il conducente e gestire la viabilità, che è risultata rallentata a causa dell’incidente. Nessuna informazione è stata diffusa sui danni o sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Intorno alle 13:30 di oggi, un'auto elettrica è rimasta coinvolta in un incidente all'incrocio tra viale Italia e viale Corassori, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi per prestare aiuto alle persone coinvolte e ripristinare le condizioni di viabilità.All'arrivo tempestivo dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Monza, auto si ribalta in viale Romagna: conducente resta intrappolato nell’abitacolo Leggi anche: Impatto sul viale e una delle due auto si ribalta. Lievi ferite per il conducente Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scontro sulla SP91 a Castelli Calepio: auto si ribalta, strada riaperta alle 15 - Foto; Arezzo, incidente: auto si ribalta in Via Cristoforo Colombo; Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tilt; Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno. Modena, auto elettrica si ribalta in viale Corassori: conducente feritoOggi alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Corassori a Modena a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolto un veicolo elettrico. L'auto, per cause in corso di accertamento, ... lapressa.it Auto si ribalta nella notte a Varese, paura in via DalmaziaPer cause in corso di accertamento, un’auto si è rovesciata lungo la strada. Alla guida un uomo di 35 anni, unico coinvolto nel sinistro. laprovinciadivarese.it Da Bergamo a Firenze, Eurocar unifica 90 concessionarie e 8 marchi sotto un solo nome. Una trasformazione che semplifica servizi, amplia la scelta e ridisegna il mercato dell’auto premium in Italia facebook Schianto tra due auto tra Trinitapoli e San Ferdinando: due morti e cinque feriti x.com