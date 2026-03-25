Nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, un'auto ha sbandato lungo via Colonnetta a Chieti, finendo contro un albero e ribaltandosi su un fianco. La conducente è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma al momento non risultano ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione del traffico.

Incidente stradale senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, a Chieti, lungo via Colonnetta, dove una donna avrebbe perso il controllo della propria auto finendo contro un albero. A causa dell’impatto la vettura si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, al loro arrivo, hanno trovato la conducente già fuori dall’abitacolo. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione nella zona, con rallentamenti temporanei al traffico tornato regolare nel giro di poco tempo. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Auto contro un albero e si ribalta su un fianco in via Colonnetta: conducente in ospedale

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