Riapre la sezione Aism di Ferrara | sportello attivo per i malati di sclerosi multipla

La sezione Aism di Ferrara in via Cattaneo 100 ha riaperto lo sportello dedicato ai malati di sclerosi multipla e alle loro famiglie. L’ufficio è ora di nuovo attivo e offre supporto e assistenza diretta. La ripresa delle attività permette di accogliere nuovamente le persone che necessitano di informazioni e aiuto per le patologie correlate alla sclerosi multipla.

La sezione provinciale Aism di Ferrara in via Cattaneo 100 ha ripreso la propria attività di assistenza e accoglienza per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate e delle loro famiglie. Ed è aperta tutti i giovedì dalle 9.30 alle 12.30.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sclerosi multipla: Ferrari (Aism), ‘noi protagonisti della nostra vita, non la malattia’Durante la Settimana nazionale sulla sclerosi multipla, un rappresentante dell'associazione ha sottolineato che le persone con questa malattia sono...

Salute, Ferrari (Aism): “Necessaria più informazione su sclerosi multipla”Un'attrice con sclerosi multipla ha sottolineato la necessità di aumentare l'informazione sulla malattia.

Le Erbe Aromatiche di AISM in piazza il 23 e 24 maggioSiamo consapevoli che spesso ci sono aree del nostro territorio in cui abbiamo difficoltà a esserci… questo perché non sempre riusciamo a trovare volontari o associazioni che ci possano aiutare! Ne ap ... ilcittadinoonline.it

Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: sezione AISM di Catanzaro promuove incontri informativi fotoMolti comuni della provincia di Catanzaro hanno deciso di aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione, illuminando di rosso un monumento simbolo del proprio territorio ... lameziainforma.it