Salute Ferrari Aism | Necessaria più informazione su sclerosi multipla

Un'attrice con sclerosi multipla ha sottolineato la necessità di aumentare l'informazione sulla malattia. Pur partecipando regolarmente a programmi televisivi, afferma che senza il suo intervento il discorso sarebbe meno presente nei media. La richiesta si rivolge a una maggiore diffusione di conoscenze, considerando che l'argomento riceve poca attenzione senza iniziative di sensibilizzazione.

(Adnkronos) – "Io, che ho la sclerosi multipla, sento l'esigenza che se ne parli di più. Sono un'attrice e vado spesso in televisione a parlare di sclerosi multipla, ma se non lo facessi io se ne parlerebbe davvero poco. Dobbiamo fare informazione sulla malattia affinché faccia meno paura: molte persone ne hanno paura, in quanto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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