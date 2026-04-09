A via Murri, lunga circa 1,8 chilometri, è in fase di riqualificazione con un investimento di due milioni di euro. L'intervento prevede modifiche alle corsie di circolazione, l'installazione di attraversamenti pedonali e l'inserimento di nuove aree verdi. L'obiettivo è trasformare la strada, finora considerata un semplice asse di scorrimento, in uno spazio urbano più sicuro, moderno e accogliente.

Un investimento da 2 milioni di euro. Per trasformare 1,8 chilometri di via Murri "da semplice asse di scorrimento a uno spazio urbano sicuro, moderno e accogliente". È l’obiettivo del Comune, che ha messo in campo il progetto di riqualificazione, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Comune, della storica radiale, nell’ambito della fase due della ‘ Città 30 ’. I lavori, spiegano da Palazzo d’Accursio, partiranno "fra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 dopo l’iter progettuale che prevede anche il passaggio in Soprintendenza". E il cantiere si svilupperà per fasi, così da non bloccare mai del tutto la viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come Città 30 cambia via Murri. Un restyling da due milioni di euro. Tra attraversamenti e aree verdi

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Roma, 1.5 milioni di euro per riqualificare aree verdi a Quarticciolo e Centocelle: cantieri in estate.Il Municipio V di Roma ha presentato un piano di riqualificazione per tre aree verdi nei quartieri di Quarticciolo e Centocelle, stanziando 1.

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Ci sono luoghi in cui la storia non si limita a essere raccontata, ma si lascia attraversare in ogni sua forma. Cittadella è uno di questi. Fondata nel 1220 per volontà di Padova, nacque come città militare, pensata per proteggere il territorio dalle mire di Treviso, c - facebook.com facebook

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