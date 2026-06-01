retrocessa in b la cremonese ridisegna la rosa restano bianchetti e collocolo

Notizia in breve

La Cremonese è retrocessa in serie B dopo la sconfitta dell’ultima giornata. La squadra ha deciso di ridisegnare la rosa, mantenendo in rosa Bianchetti e Collocolo. La retrocessione, arrivata in modo diretto, ha provocato delusione tra i tifosi e i dirigenti. La squadra si prepara ora alla nuova stagione in cadetteria, con cambiamenti e obiettivi diversi rispetto alla massima serie. La società ha annunciato le prime mosse per rinforzare il gruppo.