Retrocessa in B La Cremonese ridisegna la rosa Restano Bianchetti e Collocolo

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cremonese è retrocessa in serie B dopo la sconfitta dell’ultima giornata. La squadra ha deciso di ridisegnare la rosa, mantenendo in rosa Bianchetti e Collocolo. La retrocessione, arrivata in modo diretto, ha provocato delusione tra i tifosi e i dirigenti. La squadra si prepara ora alla nuova stagione in cadetteria, con cambiamenti e obiettivi diversi rispetto alla massima serie. La società ha annunciato le prime mosse per rinforzare il gruppo.

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L’immediato ritorno in serie B, soprattutto nel modo con cui è maturato, fa ancora male in casa Cremonese. Nonostante questo, però, la società grigiorossa sta già lavorando per preparare una nuova stagione che possa tornare a regalare belle soddisfazioni. Un impegno rivolto al futuro che non coinvolgerà più il direttore sportivo Simone Giacchetta, pesantemente criticato nelle ultime partite allo “Zini“. Fino a queste ore, almeno, il divorzio dall’ex dirigente dell’Albinoleffe non è stato ancora ufficializzato, ma, dopo cinque anni, la sua avventura in grigiorosso pare ormai ai titoli di coda. Le operazioni di mercato compiute a gennaio, del... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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