La Cremonese si prepara alla partita contro il Como con alcune novità infortunati. Vardy ha accusato un problema che potrebbe limitare la sua presenza in campo, mentre Collocolo è tornato a disposizione dopo un periodo di stop. La squadra monitora attentamente le condizioni dei giocatori in vista della sfida, che si preannuncia decisiva per le sorti del campionato. La condizione degli attaccanti sarà determinante per la formazione che sarà schierata in campo.

Corsa contro il tempo per recuperare Jamie Vardy, uscito affaticato nella ripresa a Udine. L’attaccante inglese, che già si era allenato poco la scorsa settimana, soffre di un problema muscolare alla coscia destra. I medici comunque sono ottimisti per il suo recupero in vista della sfida al Como. Giampaolo potrà contare per gli ultimi 90 minuti del campionato sul recupero pieno di Collocolo. Rimangono in forse Bondo e Ceccherini, fuori a Udine per affaticamento muscolare. Campionato finito invece per Baschirotto, che è stato operato e sta seguendo un percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, il punto sugli infortunati: Vardy acciaccato, Collocolo è recuperato

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