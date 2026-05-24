Lecce-Genoa 1-0 giallorossi salvi all’ultima giornata Cremonese retrocessa in B

Il Lecce ha vinto 1-0 contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato, assicurandosi la salvezza con 38 punti. La partita ha visto la sconfitta del Genoa, che termina la stagione con una posizione che comporta la retrocessione in Serie B. La gara ha rappresentato anche un derby tra ex calciatori, con il Lecce che ha ottenuto i tre punti decisivi. La Cremonese ha concluso la stagione in ultima posizione, risultando retrocessa.

(Adnkronos) – Il Lecce di Di Francesco supera 1-0 il Genoa di De Rossi, si aggiudica il derby tra ex giallorossi, e si regala la salvezza con 38 punti. A decidere la sfida del Via del Mare di oggi, domenica 24 maggio, il gol di Lameck Banda al 6': Leali si oppone a Cheddira, e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Lecce-Genoa 0-2 | HL Primavera 1 2025/26

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FT #SerieA Cremonese 1-4 Como Verona 0-2 Roma Milan 1-2 Cagliari Lecce 1-0 Genoa COMO & ROMA LOLOS UCL MILAN LOLOS UEL CREMONESE, VERONA, PISA DEGRADASI x.com

Match Thread: Lecce vs Genoa | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit

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