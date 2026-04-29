Procida rete fantasma nell’Area Marina Protetta | 500 metri sequestrati dalla Guardia Costiera
Rete illegale da mezzo chilometro calata in mare nel "regno di Nettuno" sequestrata dalla Guardia Costiera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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