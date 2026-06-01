La linea di autobus 666, che collega una città polacca a Hel, è tornata in servizio dopo essere stata modificata in 669 nel 2023. La modifica era avvenuta in seguito a accuse di satanismo legate al numero. Ora, la linea ha ripreso il suo nome originale, con FlixBus che ha annunciato il ripristino della tratta. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi del cambiamento.

Strano, ma vero. FlixBus annuncia il ritorno della linea 666 verso Hel, la località balneare della Polonia. La tratta, ribattezzata “Highway to Hel” in omaggio al celebre brano degli ACDC “Highway to Hell”, era stata precedentemente gestita dalla compagnia locale Pks Gdynia. La notizia è riportata dalla BBC. La linea aveva già fatto parlare di sé in passato: nel 2023, a seguito delle pressioni di alcuni gruppi religiosi conservatori, contrari all’associazione tra il numero 666, considerato di chiara connotazione satanica, e la città di Hel, il numero identificativo della tratta era stato modificato in 669. Ora FlixBus ha deciso di ripristinare la numerazione originale, riaccendendo inevitabilmente il dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Resuscita l’Autostrada per l’inferno: torna in servizio la linea polacca che era stata modificata da 666 a 669 nel 2023, dopo le accuse di “satanismo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

Notizie e thread social correlati

In Polonia torna il bus 666 direzione Hel: nel 2023 il numero era stato cambiato in 669 per le proteste delle associazioni religioseLa compagnia di autobus FlixBus ha ripristinato la linea 666 verso Hel, località balneare nel nord della Polonia.

Perché la parola “libertà” è stata vietata all’Olimpico? “Era tutto pronto, poliziotti più sorpresi di noi”. Le accuse a LotitoDurante la preparazione di una coreografia allo stadio Olimpico per la partita Lazio-Milan, un gruppo di tifosi si trovava in Tribuna Tevere domenica...