In Polonia torna il bus 666 direzione Hel | nel 2023 il numero era stato cambiato in 669 per le proteste delle associazioni religiose

La compagnia di autobus FlixBus ha ripristinato la linea 666 verso Hel, località balneare nel nord della Polonia. Nel 2023, il numero era stato modificato in 669 a causa delle proteste delle associazioni religiose. La decisione di tornare al numero originale è stata comunicata recentemente. La linea collega diverse città e viene utilizzata da turisti e residenti. La modifica del numero aveva generato polemiche legate a motivazioni religiose.

La compagnia di autobus FlixBus ha annunciato il ritorno della linea 666 diretta a Hel, località balneare nel nord della Polonia. Il collegamento era diventato famoso proprio per la scelta del numero della tratta, tanto da essere soprannominata Highway to Hel, un gioco di parole che richiama la canzone e l’album degli ACDC. In passato la linea era gestita dalla compagnia locale PKS Gdynia. Nel 2023, aveva cambiato l’ultimo 6 in un 9 per via delle critiche delle organizzazioni religiose sull’associazione tra il numero e il nome della località. Ora, come riportato dalla Bbc, FlixBus ha deciso di ripristinare il numero originale per una nuova tratta che collegherà Cracovia a Hel. 🔗 Leggi su Open.online

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