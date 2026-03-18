Durante la preparazione di una coreografia allo stadio Olimpico per la partita Lazio-Milan, un gruppo di tifosi si trovava in Tribuna Tevere domenica sera, dopo aver effettuato le prove il giorno precedente con la presenza di poliziotti noti. La parola “libertà” è stata vietata in quella occasione, suscitando sorpresa tra gli agenti presenti. Le accuse coinvolgono anche alcune figure di rilievo legate alla gestione dello stadio.

“Domenica sera eravamo in Tribuna Tevere, all’Olimpico, per montare la coreografia per Lazio-Milan. Eravamo stati lì anche sabato per fare le prove, come sempre accompagnati dai poliziotti, che da anni sono sempre gli stessi, li conosciamo. Alle 19.35, mancava poco più di un’ora alla partita, mi ha chiamato Claudio, lo Slo (Supporter liason officer, l’addetto alle tifoserie, ndr ) e mi ha detto: ‘Ma che avete scritto libertà? Dovete togliere quella scritta’. Era tutto già pronto. I poliziotti erano più sorpresi di noi, i responsabili della curva hanno deciso di rinunciare anche per non creare disordini”. Così racconta Marco Delli Santi, artista poliedrico difficilmente assimilabile allo stereotipo ultras, in Curva Nord lo chiamano “il sognatore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la parola “libertà” è stata vietata all’Olimpico? “Era tutto pronto, poliziotti più sorpresi di noi”. Le accuse a Lotito

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