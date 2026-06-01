Restringimento strade | le vie interessate dai lavori a Lecco

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro strade nel centro di Lecco saranno interessate da lavori questa settimana, con restringimenti e deviazioni temporanee. Le modifiche riguardano via XX, via YY, via ZZ e via AA, tutte coinvolte nelle operazioni di riqualificazione e nei consueti allestimenti del mercato del mercoledì. Le variazioni si applicano dal lunedì al venerdì, con orari e percorsi alternativi indicati dai cartelli stradali. La viabilità sarà soggetta a modifiche fino al termine delle attività previste.

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Sono quelle che riportiamo di seguito le modifiche alla viabilità previste a Lecco in questa settimana “corta” a causa del 2 giugno, oltre alle solite per l'allestimento del mercato del mercoledì in centro.via Cernaia, altezza civico 24, restringimento per nuovo allaccio acquedotto dal 3 al 4. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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