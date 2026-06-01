Restringimento strade | le vie interessate dai lavori a Lecco

Notizia in breve

Quattro strade nel centro di Lecco saranno interessate da lavori questa settimana, con restringimenti e deviazioni temporanee. Le modifiche riguardano via XX, via YY, via ZZ e via AA, tutte coinvolte nelle operazioni di riqualificazione e nei consueti allestimenti del mercato del mercoledì. Le variazioni si applicano dal lunedì al venerdì, con orari e percorsi alternativi indicati dai cartelli stradali. La viabilità sarà soggetta a modifiche fino al termine delle attività previste.