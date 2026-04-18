Ravenna partono i cantieri | strade rifatte e lavori notturni Il programma e le vie interessate

A partire da lunedì 20 aprile, in diverse vie di Ravenna inizieranno lavori di riasfaltatura che coinvolgeranno principalmente via circonvallazione piazza D’Armi. Durante le operazioni, si prevedono restringimenti di corsia durante il giorno, ma nessuna deviazione sarà prevista. I lavori si svolgeranno anche durante le ore notturne in alcune zone, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade cittadine.

Lunedì, 20 aprile, avranno inizio lavori di riasfaltatura di alcune strade di Ravenna, cominciando da via circonvallazione piazza D’Armi dove si interverrà durante il giorno con restringimento di corsia ma senza deviazioni. Per ridurre i disagi, gli interventi dei giorni successivi si svolgeranno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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