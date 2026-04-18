Perugia proseguono gli interventi di potatura alberi | le vie interessate dai lavori

A Perugia, continuano gli interventi di potatura degli alberi in alcune strade della città. Il Comune ha annunciato modifiche alla circolazione in via Checchi e via Victor Ugo Bistoni, per permettere l'esecuzione dei lavori affidati ad una ditta specializzata. Le operazioni sono in corso e coinvolgono alcune arterie principali, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza e la salute degli alberi cittadini.

Proseguono gli interventi di potatura alberi in alcune vie di Perugia.Il Comune ha disposto modifiche alla circolazione in via Checchi e via Victor Ugo Bistoni per consentire l'esecuzione dei lavori affidati ad Afor.Dal 22 al 24 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, saranno in vigore i seguenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Perugia, interventi di asfaltatura: la mappa delle zone interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perugia, proseguono gli interventi di potatura alberi: le vie interessate dai lavori; Perugia, maxi intervento alla palestra di Ferro di Cavallo: 700mila euro per la sicurezza; E45, lavori Anas a Balanzano Perugia: nuove chiusure di carreggiata -; Perugia, messa in sicurezza di alberature pericolose: modifiche alla circolazione. Perugia, pulizia dei tombini: 40mila euro contro gli allegamentiPERUGIA - Scatta un maxi piano di manutenzione e pulizia dei pozzetti sparsi lungo gli oltre seicento chilometri della rete di strade di competenza comunale. Sono centinaia gli ... ilmessaggero.it Perugia, via alla gara per il secondo forno crematorio: 11 gli operatori coinvoltidi Daniele Bovi Sono undici gli operatori economici invitati dal Comune di Perugia alla procedura negoziata per la realizzazione del secondo impianto di cremazione al cimitero monumentale di Monterone ... umbria24.it Domani a #Perugia un evento eccezionale. Parlerà il giudice Rosario Aitala, tra l’altro autore del mandato di cattura per #Putin e a sua condannato per rappresaglia a 15 anni da un tribunale di Mosca. Dialogheremo dal vivo sul “Fronte della Giustizia” x.com Prepariamoci alla Serie Finale!! Il 30 aprile si gioca Gara 1! “Giocatela con Noi!” Coach Lorenzetti ringrazia Perugia e i suoi ragazzi… https://www.sirsafetyperugia.it/new/ponte-del-primo-maggio-tutti-al-palazzetto-coach-lorenzetti-al-pubblico-giocatela-con-noi - facebook.com facebook