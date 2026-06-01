? Punti chiave Come fanno le procedure di asilo a trasformarsi in nuovi traumi?. Perché le linee guida ministeriali non vengono applicate in quasi tutta Italia?. Quali vulnerabilità invisibili il sistema di accoglienza non riesce a identificare?. Chi deve colmare il vuoto lasciato dai tagli ai servizi pubblici?.? In Breve Oltre l'80% dei migranti assistiti negli ultimi nove anni riferisce torture o violenze gravi.. Solo tre Regioni applicano le linee guida ministeriali stabilite nel 2017.. Il sistema Sai ha escluso almeno 4.700 persone dai servizi negli ultimi due anni.. Il Vademecum ministeriale del 2023 non ha attivato i tavoli prefettizi previsti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ReSST: 17.800 vittime di tortura nel 2025, l’Italia non tutela i migranti

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The Dark Story of America's Largest Asylum: Pilgrim State Psychiatric Center

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