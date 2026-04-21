L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha reso noto un rapporto che segnala circa 8.000 vittime nel 2025 legate a incidenti e pericoli legati ai flussi migratori. Il documento evidenzia un aumento rispetto agli anni precedenti e sottolinea come molte persone affrontino rischi elevati per raggiungere destinazioni desiderate. Le cifre costituiscono un allarme sulla situazione attuale e sulle sfide legate alla gestione delle migrazioni.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha diffuso un bilancio spaventoso che vede circa 7.900 migranti perdere la vita nel corso del 2025 lungo i principali percorsi verso l’Europa e altre destinazioni mondiali. A queste vittime si aggiungono altre 1.500 persone scomparse, con la probabilità quasi certa che siano decedute durante il tragitto. I numeri, raccolti attraverso il monitoraggio costante del progetto Missing Migrants, delineano un quadro di emergenza umanitaria che dal 2014 ha già documentato oltre 80 mila morti o dispersi. Il vuoto dei dati e la realtà delle rotte pericolose. Le stime fornite dall’agenzia collegata alle Nazioni Unite indicano che il conteggio ufficiale rappresenta solo una frazione della tragedia reale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza migranti: 8.000 vittime nel 2025, l’allarme dell’OIM

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