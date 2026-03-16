Truffe finanziarie in Italia oltre 1 milione di vittime solo nel 2025

Nel corso del 2025, in Italia sono state registrate oltre un milione di persone vittime di truffe finanziarie, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Le frodi colpiscono cittadini di diverse età e provenienze, coinvolgendo vari metodi e piattaforme. Le autorità monitorano costantemente la situazione, mentre le persone continuano a cadere nelle trappole di truffatori sempre più sofisticati.

Truffe finanziarie in aumento nel nostro paese. L’anno scorso oltre un milione le vittime nel nostro paese. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Truffe finanziarie, in Italia oltre 1 milione di vittime solo nel 2025 Articoli correlati Truffe digitali: PagoPA e PEC trappola per 3.620 vittime nel 2025L'ombra lunga delle truffe digitali: come PagoPA e PEC diventano trappole La quiete apparente dei servizi digitali italiani nasconde un fenomeno... Migliora la qualità dell’aria in Italia, l’inquinamento oltre i limiti solo in 13 città nel 2025I nuovi dati di Legambiente sono tra “i più positivi degli ultimi anni”, anche se il nostro Paese è in ritardo sui target al 2030. Truffe finanziarie, in Italia oltre 1 milione di vittime solo nel 2025 Altri aggiornamenti su Truffe finanziarie Temi più discussi: Truffa da 1,5 milioni di euro: finti operatori bancari svuotavano i conti delle vittime; Maxi-truffa finanziaria su Meta: 25 paesi colpiti, Italia al secondo posto; L’educazione finanziaria anti-truffe spiegata da un consulente finanziario; 13/03/2026 | Fuffa uguale…Truffa. Truffe finanziarie: 1,2 milioni di italiani raggirati, in media si perdono 1700 euro. Ecco chi cade nei tranelli e quali sono i più diffusiSono più di 1,2 milioni nel solo 2025 gli italiani vittime di una truffa o un tentativo di frode nell’ambito degli investimenti, con un ... msn.com Boom di truffe su Telegram: +233% in un anno. Italia maglia nera in EuropaDal quarto Consumer Security and Financial Crime Report di Revolut emerge che nel 2025 Telegram è la piattaforma con la crescita più forte delle truffe, mentre le piattaforme di Meta restano prime per ... italiaoggi.it #Truffe finanziarie: 1,2 milioni di italiani raggirati, in media si perdono 1700 euro. Ecco chi cade nei tranelli e quali sono i più diffusi x.com Il 17 marzo torna #IoPensoPositivo – Educare alla Finanza con il primo Live Show dell’8ª edizione. L’iniziativa si inserisce nel programma internazionale della Global Money Week. Un progetto pensato per aiutare gli studenti a: riconoscere truffe finanziarie - facebook.com facebook