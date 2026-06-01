Repubblica 80 | mercoledì 3 giugno a Palazzo d’Arnolfo la conferenza con Vannino Chiti e Irene Stolzi sulla costruzione della democrazia italiana

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno si terrà a Palazzo d’Arnolfo una conferenza dedicata ai 80 anni della Repubblica italiana. L’evento prevede interventi di Vannino Chiti e Irene Stolzi e si concentrerà sul processo di costruzione della democrazia nel paese. La discussione coinvolgerà relatori con esperienze e competenze nel settore politico e storico, offrendo un approfondimento su temi legati alla storia democratica italiana. La partecipazione è aperta a pubblico e addetti ai lavori.