Repubblica 80 | mercoledì 3 giugno a Palazzo d’Arnolfo la conferenza con Vannino Chiti e Irene Stolzi sulla costruzione della democrazia italiana
Mercoledì 3 giugno si terrà a Palazzo d’Arnolfo una conferenza dedicata ai 80 anni della Repubblica italiana. L’evento prevede interventi di Vannino Chiti e Irene Stolzi e si concentrerà sul processo di costruzione della democrazia nel paese. La discussione coinvolgerà relatori con esperienze e competenze nel settore politico e storico, offrendo un approfondimento su temi legati alla storia democratica italiana. La partecipazione è aperta a pubblico e addetti ai lavori.
Arezzo, 1 giugno 2026 – . Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna dedicata agli ottant’anni della nascita della Repubblica italiana e del suffragio universale. Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Repubblica 80 – Il suffragio universale e la nascita della democrazia italiana”, il ciclo di iniziative promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare gli ottant’anni della nascita della Repubblica italiana, del ritorno della democrazia nel Paese e del primo voto delle donne nel 1946. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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