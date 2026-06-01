Un servizio di un report sugli arbitri favoriti dall’Inter è stato censurato, secondo una denuncia diffusa sui social dopo l’ultima puntata del programma d’inchiesta. La trasmissione aveva analizzato presunte preferenze arbitrarie, ma la messa in onda del servizio è stata interrotta o limitata. La vicenda ha suscitato discussioni online, con utenti che hanno segnalato la censura e criticato l’intervento. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni della decisione.

Comolli cancella il suo stesso mercato: i 4 acquisti estivi sono alla porta. Ecco il listino prezzi Kolo Muani: sta succedendo adesso! Tutti i nomi di Spalletti – VIDEO di Eleonora Trotta Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Girelli: «Via dalla Juve? Se non avessi avuto 35 anni avrei aspettato la fine della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Report, servizio sugli arbitri graditi all’Inter censurato? La denuncia social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta sugli arbitri si allarga: LInter estranea alle accuse

Notizie e thread social correlati

Che fine ha fatto il servizio sugli arbitri di Report? Sui social urlano alla censuraL’ultima puntata stagionale di Report, annunciata come un’inchiesta sul calciomercato e sul mondo arbitrale, non è stata trasmessa.

Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: perché è scoppiato un nuovo scandalo-arbitriIl calcio italiano si trova nuovamente al centro di polemiche dopo le recenti decisioni arbitrali che hanno sollevato dubbi e proteste.

Pagina 2 | I cornetti al miele al posto degli arbitri graditi all’Inter: bufera Report, servizio censuratoLa testimonianza di Pasquale De Meo, annunciata negli scorsi giorni sui social, non è mai andata in onda: Ranucci aveva avvertito ... tuttosport.com

Moratti sul caso arbitri: L’Inter non è mai stata aiutata. Nessun sistema alteratoOltre quatto ore è durato l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR finito sotto indagine da parte della Procura di Milano con l’accusa di frode sportiva. L’ex arbitro, affiancato dal lega ... corrieredellosport.it