Report servizio sugli arbitri graditi all’Inter censurato? La denuncia social

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un servizio di un report sugli arbitri favoriti dall’Inter è stato censurato, secondo una denuncia diffusa sui social dopo l’ultima puntata del programma d’inchiesta. La trasmissione aveva analizzato presunte preferenze arbitrarie, ma la messa in onda del servizio è stata interrotta o limitata. La vicenda ha suscitato discussioni online, con utenti che hanno segnalato la censura e criticato l’intervento. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni della decisione.

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