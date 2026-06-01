L’ultima puntata stagionale di Report, annunciata come un’inchiesta sul calciomercato e sul mondo arbitrale, non è stata trasmessa. Sui social sono stati sollevati commenti di censura da parte di alcuni utenti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni del mancato passaggio del servizio sugli arbitri. La puntata avrebbe dovuto aprire la stagione con un focus su questi temi, ma non è mai andata in onda.

L’ultima puntata stagionale di Report andava in onda con una promessa precisa, urlata come lancio sui social: inchiesta sul calciomercato e, soprattutto, sul mondo arbitrale. Intervista a Pasquale De Meo, ex arbitro dal 2013 al 2024, pronto a raccontare delle bussate nella sala Var di Lissone, dei segni convenzionali, di sistema che “si autopretegge”. Ranucci aveva alzato il livello di guardia: “Sono arrivate le diffide dai Signori del Calcio nel tentativo di bloccare Report”. Poi, domenica sera, la parte sugli arbitri semplicemente non è andata in onda. Nessuna spiegazione, come spiega tra gli altri Tuttosport. Nessun comunicato. Pausa estiva, arrivederci a settembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che fine ha fatto il servizio sugli arbitri di Report? Sui social urlano alla censura

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Scandalo arbitri, tutte le partite sotto accusa: il calcio trema

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