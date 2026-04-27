Il calcio italiano si trova nuovamente al centro di polemiche dopo le recenti decisioni arbitrali che hanno sollevato dubbi e proteste. Le contestazioni riguardano in particolare le scelte del Var e alcune decisioni degli arbitri, che secondo alcuni osservatori sarebbero state favorevoli a determinate squadre. Questa situazione si aggiunge alle difficoltà già note del calcio nazionale, tra cui la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva.

Sotto la lente d’ingrandimento una “bussata” nel centro di Lissone e la scelta degli arbitri per alcune gare del club nerazzurro da parte del desgnatore Rocchi, indagato per frode sportiva. Marotta: «Estranei alla vicenda». Come se non bastasse la terza mancata qualificazione ai Mondiali di fila, il calcio italiano si trova ad affrontare un altro scandalo: al centro (ancora) gli arbitri. Il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, indagato dalla procura di Milano, avrebbe interferito in modo illecito sulle decisioni della sala Var di Lissone e scelto direttore di gara “graditi” all’Inter per le gare dei nerazzurri. Cosa sappiamo. Rocchi, che si è autosospeso, è indagato dal pm della Procura di Milano Maurizio Ascione per concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: perché è scoppiato un nuovo scandalo-arbitri

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