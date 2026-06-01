Rental Family – Nelle vite degli altri, film con Brendan Fraser come protagonista, è arrivato da pochissimo su Disney+. Distribuito da Searchlight Pictures, è co-scritto e diretto dalla regista giapponese Hikari. La pellicola ha debuttato a settembre 2025 al Toronto International Film Festival, ed è arrivato in anteprima in Italia alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Intimo e delicato, di seguito vi raccontiamo un po’ di più su questo film. Rental Family – Nelle vite degli altri: il dolcissimo film con Brendan Fraser arriva su Disney+. Il film è una vera carezza per l’anima. La storia segue Phillip, un attore americano trasferitosi da anni in Giappone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Rental Family – Nelle vite degli altri: il dolcissimo film è su Disney+

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