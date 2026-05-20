Su Disney+ arriverà presto Rental Family – Nelle Vite degli Altri, dopo la sua uscita nelle sale a febbraio. La piattaforma ha annunciato la data ufficiale di uscita, offrendo agli utenti un’opportunità di vedere il film anche a casa. Chi non ha potuto assistere alla proiezione cinematografica potrà quindi recuperare il film sulla piattaforma streaming. La disponibilità su Disney+ rappresenta un passo importante per il pubblico interessato a questo titolo.

Dopo il passaggio in sala a febbraio, chi ha perso Rental Family – Nelle Vite degli Altri al cinema avrà presto una seconda occasione. Il film diretto da Pappi Corsicato, con un cast di prim’ordine capitanato da Giampaolo Morelli e Barbara Ronchi, sta per approdare in streaming. Vediamo quando sarà disponibile e di cosa parla. Rental Family in streaming su Disney+: la data d’uscita. Rental Family – Nelle Vite degli Altri sarà disponibile su Disney+ a partire dal 27 maggio 2026. Il film, che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 19 febbraio scorso, approda quindi sulla piattaforma di streaming dopo circa tre mesi dall’uscita cinematografica, seguendo la finestra distributiva ormai consolidata per molte produzioni originali italiane. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rental Family su Disney+: la data ufficiale e tutto quello che devi sapere

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Disney+ RELEASE Date | Avatar Fire and Ash

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