Rental Family – Nelle Vite degli Altri | il film con Brendan Fraser sbarca su Disney+

Searchlight Pictures ha comunicato che il film Rental Family – Nelle Vite degli Altri, che ha ottenuto riconoscimenti nei festival internazionali, sarà disponibile in Italia in streaming esclusivamente su Disney+ a partire dal 27 maggio 2026. La pellicola, interpretata da Brendan Fraser, sarà inserita nel catalogo della piattaforma di streaming, offrendo agli spettatori italiani l’opportunità di vederla in modo digitale. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e il film verrà reso disponibile in modo esclusivo sulla piattaforma.

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Ambientato nella Tokyo contemporanea, il film vede come protagonista il premio Oscar® Brendan Fraser nei panni di un attore statunitense alla ricerca di uno scopo in una società in cui si sente isolato. La svolta arriva con l’assunzione in un’agenzia di “famiglie a noleggio“, dove viene pagato per interpretare ruoli surrogati per sconosciuti. Col passare del tempo, la finzione scenica si confonderà con la realtà, portando l’uomo a stringere legami autentici e profondi con i propri clienti. Prodotta da Sight Unseen Pictures e Knockonwood, la pellicola arriva in streaming forte di un grande successo di critica e pubblico. Dopo l’anteprima al... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Rental Family – Nelle Vite degli Altri: il film con Brendan Fraser sbarca su Disney+ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rental Family - Nelle Vite degli Altri | Dal 27 Maggio su Disney+ Sullo stesso argomento Leggi anche: The Whale: trama, cast e durata del film con Brendan Fraser stasera su Rai 3 Rental Family su Disney+: la data ufficiale e tutto quello che devi sapereDopo il passaggio in sala a febbraio, chi ha perso Rental Family – Nelle Vite degli Altri al cinema avrà presto una seconda occasione. La locandina del #film che sono andato a guardare al #cinema il 4 marzo 2026 #RentalFamily - Nelle vite degli altri è un film commedia/drammatico in cui Philip fa il figurante a noleggio per assistere i cari, fingersi parente, ecc., e scoprirà... Il mio voto da x.com Rental Family - Nelle vite degli altri5 mesi, 1 settimana - Discover the joy of unexpected connections. Join star Brendan Fraser and director Hikari for a behind-the-scenes look at the upcoming film, Rental Family. Rental Family also ... it.ign.com Rental Family - Nelle vite degli altri, il trailer italiano del film [HD]Regia di HIKARI. Un film con Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto, Paolo Andrea Di Pietro. Prossimamente al cinema. La storia di Philip, un attore americano squattrinato e in ... mymovies.it