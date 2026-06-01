Le autorità hanno sequestrato una grande quantità di reliquie, tra cui frammenti ossei, teche e porzioni di bendaggi, in una casa di un utente in provincia di Como. Le reliquie, che si trovavano in vendita su eBay, sono state trovate in uno stato di conservazione vario e si sospetta che alcune possano essere false. L’indagine riguarda l’autenticità dei reperti e il possibile commercio illegale di oggetti religiosi. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulla provenienza dei pezzi o sui materiali sequestrati.

Inverigo, 1 giugno 2026 – Decine di reliquie, frammenti ossei, teche e porzioni di bendaggi, reperti che testimoniavano il martirio dei santi, la sofferenza che li ha condotti verso la beatificazione. Pezzi di storia del mondo e della cultura religiosa più devota, come i guanti tagliati di Padre Pio, che venivano venduti on line da Roberto Caspani, 56 anni di Inverigo, attraverso il suo account di eBay, “robcas-89“. Un giro d’affari che solo nel 2025 gli avrebbe garantito un indotto di 40mila euro, ora al centro di un’indagine della Procura di Como e dei carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, sfociata in una perquisizione che ha condotto al sequestro di 339 oggetti trovati nella disponibilità dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Reliquie (vere o false?) vendute su eBay: maxi-sequestro in casa di un utente comasco

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