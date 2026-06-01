Tempo di lettura: 3 minuti In un tempo segnato da connessioni sempre più veloci ma da relazioni sempre più fragili, nasce “REL-AZIONI – Incontri che generano vita”, una nuova rassegna culturale e spirituale ideata e promossa da don Mario Schisano, parroco della Parrocchia S. Andrea Apostolo di Marciano, nell’ambito delle attività dell’Unità Pastorale di Massa Lubrense. La manifestazione, che si svolgerà tra giugno e luglio sulla suggestiva terrazza panoramica della parrocchia, affacciata sul mare della Penisola Sorrentina, nasce con un obiettivo preciso: creare uno spazio di riflessione e confronto capace di mettere in dialogo mondi diversi, generazioni diverse e sensibilità diverse, offrendo occasioni di crescita umana, culturale e spirituale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rel-Azioni: a Massa Lubrense la nuova rassegna culturale che unisce fede, dialogo e contemporaneità

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