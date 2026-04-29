Gorizia tra fede e migrazioni | il dialogo che unisce il Triveneto

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gorizia ospiterà il 27 aprile un incontro interreligioso organizzato dalla Comunità del Triveneto, incentrato sulle tematiche delle migrazioni e dell’accoglienza ai confini. Durante l’evento, si terrà un dibattito con don Vincenzo Salerno che affronterà le questioni legate alla presenza di migranti e alle sfide di integrazione nella zona. L’iniziativa mira a promuovere un confronto tra diverse fedi e realtà locali coinvolte in questi temi.

? Cosa sapere Comunità del Triveneto riunite a Gorizia il 27 aprile per un incontro interreligioso.. Il dibattito con don Vincenzo Salerno affronta il tema migrazioni e accoglienza nei confini.. Lunedì 27 aprile 2026, le comunità propedeutiche del Triveneto si sono riunite a Gorizia per una giornata dedicata al confronto e al sostegno reciproco tra i vari gruppi religiosi della regione. L’incontro ha permesso ai partecipanti di immergersi nella trama storica e culturale della città goriziana attraverso un percorso che ha toccato luoghi simbolo di fede e arte. Il programma ha previsto un dialogo con mons. Redaelli e una tappa presso la Digital Art Gallery – DAG, seguita dalla visita alla chiesa di Sant’Ignazio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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