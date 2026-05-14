Sting perché i carabinieri hanno sequestrato la villa vista Capri a Massa Lubrense

I carabinieri hanno sequestrato una villa a Massa Lubrense, vicino a Capri, appartenente a un cantante noto. Durante le verifiche, sono stati trovati elementi che hanno portato al sequestro dell’immobile. La proprietà era stata acquistata dal cantante in passato. Le autorità hanno condotto ispezioni e controlli che hanno portato all’atto di sequestro, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’operazione. La vicenda è al momento al centro di indagini ufficiali.

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Cosa hanno scoperto i carabinieri nella proprietà acquistata dal cantante a Massa Lubrense con vista su Capri. Una delle ville più esclusive della Penisola Sorrentina, scelta da Sting come rifugio estivo lontano dai riflettori, è improvvisamente finita al centro della cronaca. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, insieme ai militari del Nil di Napoli, hanno effettuato un controllo nel cantiere allestito all’interno della proprietà acquistata dal cantante nel 2024. Al termine delle verifiche è scattato il sequestro dell’area esterna del cantiere, mentre l’amministratore unico della ditta incaricata dei lavori è stato denunciato alla Procura di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sting, perché i carabinieri hanno sequestrato la villa vista Capri a Massa Lubrense ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euroNel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore... Sting nei guai in Costiera Sorrentina: sequestrato il cantiere nella villa a Massa LubrenseA far rumore non è la sanzione, 26mila euro, inflitta per violazioni delle leggi per la sicurezza dei cantieri, ma il nome del proprietario della... Temi più discussi: Sequestrato cantiere edile nella villa di Sting, violazioni sicurezza sul lavoro; Donna scomparsa coi figli, ricerche ostacolate dal maltempo; Afragola Mia figlia vittima di bullismo, madre di un'alunna di 10 anni fa denuncia alla procura di napoli nord. A scuola presa a calci e pugni. #Sting finisce sotto controllo a Massa Lubrense dopo un’ispezione dei carabinieri nel cantiere della sua villa con piscina. I militari hanno rilevato irregolarità legate alla sicurezza e disposto il sequestro dell’area esterna. ift.tt/l72TcGI x.com Perché i carabinieri si sono presentati nella mega villa di Sting in ItaliaIl cantante è il proprietario di una lussuosa residenza sul mare a Massa Lubrense. Sono in corso dei lavori di ristrutturazione e sono state trovate delle irregolarità nel cantiere ... today.it Massa Lubrense, i carabinieri sequestrano cantiere nella villa di StingSigilli nella villa di Sting a Massa Lubrense. I carabinieri della locale stazione, insieme con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Napoli, si erano recati nella dimora in Costiera d ... rainews.it