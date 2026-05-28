ciclismo pisa applaude la regina graffeo ancora un successo regionale

Notizia in breve

Valeria Graffeo si è aggiudicata la maglia di campionessa regionale nel ciclismo. La ciclista pisana ha conquistato il successo durante una gara regionale, ottenendo il risultato più importante della sua stagione. L’arrivo ha visto la sua vittoria, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito locale. La gara si è svolta con la partecipazione di diverse atlete della zona, ma è stata Graffeo a tagliare per prima il traguardo. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli spettatori presenti.