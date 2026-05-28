Ciclismo Pisa applaude la regina Graffeo Ancora un successo regionale
Valeria Graffeo si è aggiudicata la maglia di campionessa regionale nel ciclismo. La ciclista pisana ha conquistato il successo durante una gara regionale, ottenendo il risultato più importante della sua stagione. L’arrivo ha visto la sua vittoria, confermando il suo ruolo di protagonista nel circuito locale. La gara si è svolta con la partecipazione di diverse atlete della zona, ma è stata Graffeo a tagliare per prima il traguardo. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati e gli spettatori presenti.
Un arrivo che vale la maglia di campionessa regionale. La ciclista pisana Valeria Graffeo ha tagliato il traguardo di quello che rappresenta finora il successo più prestigioso della stagione: la conquista della maglia di Campionessa Toscana Master della Federazione ciclistica italiana (Fci) su strada e si invola ai Campionati europei Gran fondo Uec 2026 di Varese. Sul duro percorso di 77 km con circa 750 metri di dislivello a Santa Maria a Monte, reso ancora più selettivo dal caldo, Graffeo ha saputo imporsi sulle principali contendenti al titolo grazie a una condotta di gara intelligente, coraggiosa e tatticamente impeccabile. Un successo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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