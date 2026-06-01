Regina José Galindo a Milano | il corpo come memoria politica dell’America Latina alla Fondazione Scanavino
Un’artista guatemalteca ha utilizzato il proprio corpo come archivio politico durante una mostra alla Fondazione Scanavino di Milano. La performance ha coinvolto l’uso diretto della carne come simbolo di memoria e storia dell’America Latina. L’evento ha portato in scena un gesto che collega il corpo personale a temi di lotta e resistenza politica, evidenziando il corpo come strumento di testimonianza e memoria collettiva.
Alla Fondazione Scanavino di Milano, un’artista guatemalteca usa la propria carne come archivio politico. Accanto a un’opera censurata nel 1971, il silenzio diventa urlo. Esiste un istante in cui il tempo si ritira e tutto ciò che rimane è un corpo. Un corpo disteso, coperto da un velo sottile e trasparente, leggermente intriso di rosso. Il petto che si alza e si abbassa: l’unico segno che separa la vita dalla statua, il presente dalla storia. Regina José Galindo, artista guatemalteca classe 1974, conosce il potere di quell’istante. Lo abita da trent’anni. Lo trasforma in atto politico, in denuncia, in memoria incarnata. Il corpo come atto politico: una pratica radicale nata dal dolore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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