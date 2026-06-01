Regina José Galindo a Milano | il corpo come memoria politica dell’America Latina alla Fondazione Scanavino

Notizia in breve

Un’artista guatemalteca ha utilizzato il proprio corpo come archivio politico durante una mostra alla Fondazione Scanavino di Milano. La performance ha coinvolto l’uso diretto della carne come simbolo di memoria e storia dell’America Latina. L’evento ha portato in scena un gesto che collega il corpo personale a temi di lotta e resistenza politica, evidenziando il corpo come strumento di testimonianza e memoria collettiva.