Peaches Goes Bananas al Conca Verde il documentario sul corpo sovversivo della regina dell’electro-punk

Al Conca Verde è stato presentato il documentario “Peaches Goes Bananas”, dedicato alla figura della cantante e artista nota per il suo ruolo nel panorama dell’electro-punk. Il film si concentra sul suo corpo come elemento sovversivo e sulla sua identità come icona queer e femminista. La protagonista viene descritta come una donna in continua evoluzione, senza compromessi rispetto alle proprie scelte artistiche e personali.

“Un’icona queer trasgressiva, una femminista senza compromessi, una donna in costante trasformazione”. Così Marie Losier, regista francese residente a New York, racconta Peaches, cantante e compositrice di musica electroclash, artista multiforme protagonista del suo “Peaches Goes Bananas”. Documentario musicale distribuito in Italia dalla bergamasca Valtellina distribuzione cinematografica, in collaborazione con SeeYouSound International Music Film Festival, che viene proposto martedì 31 marzo alle 20.30 al cinema Conca Verde di Bergamo (in inglese con sottotitoli). Un ritratto non convenzionale, nello stile di Losier, che negli anni ha mostrato diverse storie e vicende di registi, musicisti e compositori d’avanguardia e underground, passando da Guy Maddin a Tony Conrad. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde Leggi anche: Antonio Albanese presenta il film “Lavoreremo da grandi” al Cinema Conca Verde Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Peaches Goes Bananas; Peaches goes Bananas; Peaches Goes Bananas – Intervista alla regista Marie Losier; Addio a Valerie Perrine. L'amata attrice è morta a 82 anni dopo una lunga lotta con la malattia. Peaches Goes Bananas, al Conca Verde il documentario sul corpo sovversivo della regina dell’electro-punkViene presentato martedì 31 marzo il film distribuito dal bergamasco Alberto Valtellina, che porta in Italia l’ultima opera di Marie Losier: un ritratto non convenzionale del corpo e dell’arte oltre o ... bergamonews.it Martedì 31 marzo ore 20.30 e venerdì 10 aprile ore 18.30 Cinema Conca verde PEACHES GOES BANANAS di Marie Losier, doc, Fra, 2024, 73’ film in versione originale inglese con sott. in italiano Negli ultimi 17 anni, Marie Losier ha filmato la cantante Peac - facebook.com facebook