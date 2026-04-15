Lei depone fiori sul luogo dell' omicidio | 26enne viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato

Una donna ha deposto fiori sul luogo dell’omicidio di un uomo di 29 anni, avvenuto in via Antico Squero, dove è stato colpito con un fendente al collo. La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni che aveva violato il divieto di avvicinamento nei confronti della stessa donna. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del delitto e il coinvolgimento delle persone coinvolte.

Nuovi sviluppi attorno al delitto del 29enne Cisse Moussa, ucciso in via Antico Squero con un fendente al collo. La Polizia di Stato nel primo pomeriggio di ieri ha proceduto all’arresto in flagranza, per violazione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Dopo i maltrattamenti in famiglia viola per tre volte il divieto di avvicinamento ai genitori: 26enne in carcereLa vicenda ha avuto origine nel gennaio 2023, quando i genitori del giovane avevano presentato denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di... Picchia l'ex compagna e viola il divieto di avvicinamento, arrestatoL'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Calambrone, la donna a seguito dell'aggressione aveva riportato ferite guaribili in 21 giorni È stato...