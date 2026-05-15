A Lodi, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe diretto sul luogo di lavoro della donna, nonostante le restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, intervenute dopo aver constatato la presenza dell’uomo nel luogo proibito. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli mirati a far rispettare le misure di tutela.

Lodi, 15 maggio 2026 – Si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall’autorità giudiziaria. Per questo un guineano di 27 anni è stato arrestato in flagranza dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, nell’ambito delle indagini sui reati contro la persona e, in particolare, sui casi di violenza di genere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe continuato a perseguitare la donna, anche dopo l’emissione della misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. L’episodio che ha portato all’arresto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri 14 maggio 2026, quando il ventisettenne si è presentato sul posto di lavoro della donna, provocandole un forte stato di ansia e paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato un 27enne

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