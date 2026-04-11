Cremona svela il nuovo Monumento ai Caduti | un simbolo di marmo

Questa mattina, nel cimitero di Cremona, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di un nuovo Monumento ai Caduti. L’opera, realizzata in marmo, è stata promossa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla scopertura del monumento e alla commemorazione dei caduti.

Questa mattina, nel perimetro del Cimitero di Cremona, si è conclusa la cerimonia dedicata all’inaugurazione del nuovo Monumento ai Caduti, un’opera promossa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’evento solenne ha la partecipazione di diverse autorità civili e militari della provincia, insieme ai rappresentanti dell’Istituto del Nastro Azzurro e delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma, riuniti per onorare la memoria di chi ha servito l’istituzione. Il simbolismo architettonico tra solidità e dialogo sociale. Durante il momento dedicato alla presentazione tecnica, l’architetto Fappani, che ha curato il progetto essendo anche figlia di un carabiniere, ha illustrato le scelte materiche e concettuali che definiscono l’opera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, svela il nuovo Monumento ai Caduti: un simbolo di marmo Leggi anche: Monumento ai caduti (ancora) sfregiato: scritte sul marmo Leggi anche: Il Monumento ai Caduti trasformato in pub: scoppia la polemica