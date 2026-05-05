Sia eretto un monumento per ricordare i Martiri di Nassiriya

Lo scorso fine settimana, l'amministrazione comunale ha riaperto i nuovi giardini della Stazione, dopo i lavori di rinnovamento. Contestualmente, è stato deciso di erigere un monumento dedicato ai Martiri di Nassiriya, per commemorare le vittime di quella tragedia. La cerimonia ha coinvolto alcune autorità locali e cittadini, che hanno partecipato alla visita dei nuovi spazi pubblici e alla posa della prima pietra del monumento.

Lo scorso fine settimana l'amministrazione comunale ha restituito alla cittadinanza i nuovi giardini della Stazione, a seguito dei lavori di rinnovamento. Un intervento che Fratelli d'Italia non può che accogliere positivamente: “Sono assolutamente condivisibili tutte le opere che puntano a.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Siculiana onora le foibe: monumento a Vasile e ai martiri dell’esilioSiculiana si prepara a un momento di grande significato storico e civile: domani, giovedì 26 febbraio alle ore 15:30, nella villa comunale... Strage di Montemaggio: quattro giorni di eventi istituzionali per ricordare i 19 martiriCERTALDO – Spetta quest’anno al Comune di Certaldo il compito di guidare le commemorazioni per l’82esimo anniversario dell’eccidio di Montemaggio. Contenuti utili per approfondire Alla Spezia inaugurato un monumento per i caduti di NassiriyaAlla Spezia è stato inaugurato un monumento in ricordo dei caduti nella strage di Nassirya in Iraq, in occasione del ventiduesimo anniversario dell'attentato terroristico che colpì la base 'Maestrale' ... ansa.it Roma, addio stele di Axum arriva il monumento ai caduti di NassiriyaPare proprio che la stele di Axum, rispedita alla bellemmeglio in Abissinia, sia destinata ad essere rimpiazzata ben presto. L’obiettivo del Comune di Roma è di inaugurare nel novembre del 2004 (primo ... exibart.com