Confesercenti ha avviato una raccolta firme per le ZESpro, con l’obiettivo di raggiungere 50.000 adesioni. La proposta mira a sostenere i negozi di vicinato e i centri storici attraverso agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. La campagna si concentra sulle potenzialità delle zone economiche speciali per frenare la chiusura di attività commerciali locali e rivitalizzare le aree più antiche delle città.

? Domande chiave Come possono le ZESpro fermare la chiusura dei negozi di vicinato?. Quali vantaggi concreti porteranno queste zone ai centri storici e borghi?. Come si può firmare digitalmente la proposta tramite SPID o CIE?. Perché la scomparsa dei piccoli commerci minaccia la sicurezza dei quartieri?.? In Breve Obiettivo 50.000 firme tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica su piattaforma ministeriale. Nico Gronchi e Fortunato Tripodi supportano la proposta per contrastare multinazionali e online. Progetto Visione Reggio 2030 integra le ZESpro con i Distretti Urbani del Commercio. La proposta di legge è già stata depositata presso la Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Confesercenti punta alle 50.000 firme per le ZESpro

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