Reggio Calabria | firme in piazza contro i fondi pubblici ai giornali

A Reggio Calabria, un gruppo di cittadini ha raccolto firme in piazza per protestare contro i fondi pubblici destinati ai giornali. La manifestazione si concentra sulla distribuzione di circa 11 milioni di euro di fondi pubblici ai giornali, con particolare attenzione alle modalità di assegnazione e ai criteri di ripartizione tra testate con diverse tirature. La protesta si concentra sul fatto che alcuni giornali, che vendono poche copie, ricevono comunque ingenti somme di denaro pubblico.

? Punti chiave Perché i cittadini di Reggio Calabria protestano contro il reddito di giornalanza?. Come vengono distribuiti i fondi tra le testate che non vendono copie?. Chi sono i direttori che percepiscono trentamila euro al mese?. Quali sono le conseguenze del controllo dei fondi sulle prime dieci testate?.? In Breve Volontaria Maria Laface denuncia stipendi da 30 mila euro contro 3 euro per collaboratori.. Solo 206 testate su 3200 ricevono fondi pubblici secondo i dati di Luca Di Giuseppe.. Il 60% dei finanziamenti statali finisce nelle mani delle prime dieci testate italiane.. Manifestazione di sabato 30 maggio 206 in Piazza Camagna a Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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