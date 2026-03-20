Durante una due giorni promossa dalla Fondazione Magna Grecia, Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria, ha sottolineato l'importanza di sviluppare una rete tra i borghi della regione per promuovere il turismo. Nel suo intervento ha evidenziato come la collaborazione tra i diversi luoghi possa favorire la crescita del settore e attirare visitatori.

Reggio Calabria, 20 mar. (Adnkronos) - L'importanza del fare rete al centro dell'intervento di Claudio Aloisio, presidente Confesercenti Reggio Calabria, ieri durante la due giorni della Fondazione Magna Grecia "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica": "È importante creare una rete dei borghi, ma cosa impedisce di sviluppare turismo destagionalizzato e di svilupparlo nel senso più ampio del termine? La verità - afferma Aloisio - è che non esiste un'organizzazione che metta insieme un qualcosa che è frammentato in un insieme più organico. Non credo ci sia menefreghismo, ma per fare promozione del territorio e per fare sviluppo e incidere, si deve fare riferimento alle comunità: i progetti non possono essere calati dall'alto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria): "Importante creare rete borghi"

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