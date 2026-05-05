La Fondazione Vassallo incontra Fico | Sulla costa della provincia di Salerno servono verità e trasparenza

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il presidente della Regione Campania per discutere delle problematiche legate alla costa della provincia di Salerno. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi relativi agli interventi sulla fascia costiera e al caso della barriera artificiale frangiflutti. La fondazione ha sottolineato l'esigenza di chiarezza e trasparenza sulle questioni che riguardano la tutela e lo sviluppo del territorio.

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per affrontare le criticità legate agli interventi lungo la fascia costiera della provincia di Salerno, con particolare attenzione al caso della barriera artificiale frangiflutti di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fondazione Vassallo incontra Regione Campania su costa SalernoLa delegazione guidata da Dario Vassallo ricevuta dal Presidente Roberto Fico: focus sulle opere costiere e sulla barriera di Casal Velino, già... Fondazione Vassallo: nasce “Fuoco Ardente”, il format giornalistico che racconta 16 anni di dolore, verità e ricerca di giustiziaIl Presidente Dario Vassallo: “La memoria di Angelo non è un racconto da archiviare, ma una responsabilità civile che continua ogni giorno. Panoramica sull’argomento Si parla di: Ravenna, studenti a confronto con due testimoni della lotta alle mafie. La Fondazione Angelo Vassallo incontra il Presidente della Regione Campania Roberto FicoLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per affrontare le criticità legate agli interventi lungo la fascia costiera della provin ... ondanews.it Fondazione Vassallo, incontro con FicoLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha incontrato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per affrontare le criticità legate agli inter ... gazzettadisalerno.it